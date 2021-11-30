Активная участница прошлогодних протестов в Минске предстанет перед судом

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первомайским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней минчанки - активной участницы групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших на территории столицы в прошлом году. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, днем 30 августа прошлого года обвиняемая принимала участие в несанкционированном массовом мероприятии, происходящим на пр.Независимости в Минске. Вместе с неустановленными лицами она длительно и упорно нарушала общественное спокойствие, а при нахождении в первых рядах массового мероприятия приняла участие в блокировке путей транспортных коммуникаций.

"В ходе расследования установлено, что минчанка принимала участие в митингах еще 20 сентября и 1 ноября прошлого года. Находясь на проезжей части дорог в столице, в том числе пр.Независимости и ул.Козлова, с целью публичного выражения незаконными способами своих общественно-политических взглядов и протеста, а также ведения деструктивной деятельности обвиняемая выкрикивала различные лозунги, блокировала движение транспорта и вместе с иными лицами игнорировала законные требования сотрудников правоохранительных органов. Кроме этого, 14 января 2021 года женщина на видеохостинговой площадке YouTube разместила ролик, содержащий ложные, не соответствующие действительности и порочащие сведения в отношении социального педагога одной из гимназий в Брестской области", - рассказали в УСК.

В период с декабря прошлого по январь текущего года минчанка на созданном ею YouTube-канале опубликовала видеозапись, содержащую оскорбления в адрес судьи суда Первомайского района столицы. Комментарии сопровождались ненормативной лексикой и были связаны с осуществлением указанным должностным лицом своих служебных обязанностей.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемая ранее привлекалась к административной ответственности за участие в декабре 2020 года в несанкционированном массовом мероприятии, дело было рассмотрено названной судьей. Девушка была недовольна назначенным ей административным взысканием в виде штрафа в размере 30 базовых величин, в связи с чем у нее имелись претензии к судье, поэтому и опубликовала оскорбительные комментарии в созданном YouTube-канале.

В ходе расследования уголовного дела допрошены обвиняемая, потерпевшие и свидетели. Видеозаписи и фотографии, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам дела. В ходе следствия изучена личность обвиняемой - ранее не судима, неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и является индивидуальным предпринимателем.

На основании собранных по делу доказательств следствием 36-летней женщине предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ст.188 (клевета) и ч.1 ст.391 (оскорбление судьи в связи с осуществлением ею правосудия) УК. С санкции прокурора к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-