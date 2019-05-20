20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария с четырьмя авто произошла на МКАД в районе между улицами Шаранговича и Мазурова. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 11.50 у "Ауди" во время движения во второй полосе внутреннего кольца МКАД со стороны ул.Шаранговича в направлении ул.Мазурова оторвало переднее правое колесо. Из-за этого автомобиль остановился. Далее в "Ауди" въехал автомобиль "Фольксваген", который двигался следом.

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

"Около 12.05 водитель автомобиля "Даф", видя впереди ДТП, снизил скорость для перестроения. В этот момент в него врезался "Форд Транзит" - водитель применял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От удара автомобили "Фольксваген" и "Даф" отбросило в третью, а "Форд Транзит" - в первую полосу движения", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель "Фольксвагена" получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка.-0-