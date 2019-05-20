Водитель и пассажирка мотоблока погибли в ДТП в Буда-Кошелевском районе

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в ДТП с участием грузовика и мотоблока на автодороге Буда-Кошелево - Чечерск - Краснополье, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельная авария произошла 18 мая примерно в 13.35. Установлено, что 27-летний водитель "Фиата" столкнулся с мотоблоком, который двигался в попутном направлении.

В результате происшествия 70-летний водитель мотоблока, а также его 67-летняя пассажирка погибли на месте аварии.-0-