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В Быховском районе столкнулись мотоцикл и легковушка, погибли оба водителя

Происшествия 19.05.2019 | 13:32
Фото ОГАИ Быховского РОВД
Фото ОГАИ Быховского РОВД

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Быховском районе на автодороге граница РФ-Витебск-Гомель-граница Украины столкнулись мотоцикл и легковушка, погибли оба водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в ОГАИ Быховского РОВД.

Фото ОГАИ Быховского РОВД
Фото ОГАИ Быховского РОВД

Авария произошла днем 18 мая. Водитель мотоцикла Kawasaki, 1989 года рождения, житель Дрибинского района во время обгона выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Фольксваген Джетта". За рулем легковушки был житель деревни Воронино Быховского района, 1960 года рождения. "От полученных травм оба водителя скончались на месте происшествия", - проинформировали в ОГАИ.

По факту ДТП Быховский РОСК проводит проверку.-0-

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Теги
Быхов, ДТП, смерть
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