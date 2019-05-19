В Быховском районе столкнулись мотоцикл и легковушка, погибли оба водителя

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Быховском районе на автодороге граница РФ-Витебск-Гомель-граница Украины столкнулись мотоцикл и легковушка, погибли оба водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в ОГАИ Быховского РОВД.

Фото ОГАИ Быховского РОВД

Авария произошла днем 18 мая. Водитель мотоцикла Kawasaki, 1989 года рождения, житель Дрибинского района во время обгона выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Фольксваген Джетта". За рулем легковушки был житель деревни Воронино Быховского района, 1960 года рождения. "От полученных травм оба водителя скончались на месте происшествия", - проинформировали в ОГАИ.

По факту ДТП Быховский РОСК проводит проверку.-0-