Авария с участием пяти авто произошла на МКАД

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минской кольцевой автомобильной дороге произошла авария, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, на 42-м км МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

45-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц" двигался по МКАД со стороны деревни Зацень в направлении проспекта Победителей в третьей полосе движения. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с двигающимся впереди автомобилем "Лексус". От удара "Лексус" врезался в "Форд, который, столкнулся с "Фольксвагеном". В свою очередь "Фольксваген" отбросило на "Форд эксплорер".

Пострадавших в ДТП нет, автомобили получили механические повреждения. Обстоятельства произошедшего выясняются, по данному факту проводится проверка. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-