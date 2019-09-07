Авария в Минском районе – погибла женщина, пострадал ребенок

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе на 357 км автодороги М1 (выезд из населенного пункта Михановичи) произошло ДТП, в котором погибла 30-летняя женщина и пострадал 6-летний ребенок. Об этом сообщает МВД в Тelegram-канале.

По автодороге следовали две фуры, одна из них начала перестраиваться в соседнюю полосу. Маневр увидел 32-летний водитель легкового автомобиля Ford и резко нажал на тормоз. Его машину закрутило, и он попал под другую фуру.

В результате ДТП погибла его жена 1989 года рождения, тяжелые травмы получила девочка 2013 года рождения. Водителя осматривают медики.

По предварительным данным, водители трезвые. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, эксперты, медики скорой.-0-