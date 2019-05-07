Авария в Украине с участием белорусов: полиция задержала руководителя федерации рафтинга

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная полиция Украины задержала 52-летнего руководителя федерации рафтинга, которая осуществляла перевозку белорусских туристов. Такая информация размещена на официальном сайте нацполиции Украины, сообщает БЕЛТА.

"Руководитель организации соревнований по рафтингу задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Начато досудебное расследование по ст.287 УК Украины. Она предусматривает уголовную ответственность за разрешение эксплуатации технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их использования", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали также водителя грузовика и сегодня предъявят ему обвинение по ч.3 ст.286 УК.

Как сообщалось, грузовик с белорусскими туристами сорвался с обрыва в районе села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области. Трое белорусов погибли, 10 с травмами легкой и средней степени тяжести госпитализированы.-0-