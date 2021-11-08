8 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аварию на коммунальных системах устранили в Рогачевском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.
Сообщение о поломке запорного устройства магистральной канализации поступило около полудня 7 ноября. Шла речь о выходе канализационных вод из КНС КЖЭУП "Рогачев" на поверхность с попаданием в пойменный водоем реки Друть вблизи впадения в Днепр.
Для ликвидации ЧС была задействована аварийная бригада КЖЭУП "Рогачев". По данным УМЧС, причиной аварии стала поломка штока шиберной задвижки. В 15.25 поломка устранена, канализационный коллектор продолжил работу в штатном режиме.
Работники Жлобинской межрайонной лаборатории аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды взяли пробы воды. Результаты анализов будут готовы к 12 ноября.-0-