Авиабомбу весом 100 кг обнаружили в Барановичском районе

9 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе обнаружили стокилограммовую авиабомбу времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел на территории молочно-товарного комплекса. Во время разравнивания привезенного песка для строительных работ из ковша экскаватора вывалился большой металлический предмет, напоминающий бомбу. О находке сообщили в милицию. На место происшествия выехали сотрудники РОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.

По оценке специалистов, в ковше была фугасная авиационная бомба весом 100 кг времен Великой Отечественной войны. Боеприпас уничтожен.

В УВД напомнили, что в случае обнаружения подобных опасных предметов необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. Самостоятельные манипуляции с боеприпасами могут угрожать жизни и здоровью.-0-