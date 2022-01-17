Автобус и грузовик столкнулись в Бресте

17 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля произошло сегодня в Бресте, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Милюкова.

Дорожный инцидент случился около 15.00 на ул.Янки Купалы. По предварительной информации, автобус под управлением 29-летнего водителя ехал по средней полосе. Попутно в крайней правой полосе двигался ЗИЛ под управлением 51-летнего брестчанина. При повороте на ул.Пионерскую из-за несоблюдения безопасного бокового интервала транспортные средства столкнулись.

К счастью, обошлось без пострадавших: на момент ДТП в салоне автобуса пассажиры отсутствовали. Проводится проверка.

"Водителям следует быть внимательными на дороге, соблюдать требования дорожных знаков, безопасную дистанцию и боковой интервал. Максимальная собранность, концентрация внимания и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безаварийной езды", - напомнили в Госавтоинспекции.-0-