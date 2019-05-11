Автобус и троллейбус столкнулись в Бресте

11 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и рейсового автобуса, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

ДТП случилось 10 мая около 21.30 на главной магистрали города - улице Московская. По предварительной информации, троллейбусом управляла 36-летняя женщина. Водитель во время движения не выбрала правильный боковой интервал и допустила столкновение с автобусом, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате происшествия никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

ГАИ проводит проверку.-0-