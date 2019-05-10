В Жодино за нетрезвое вождение конфискованы два автомобиля

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино за нетрезвое вождение 37-летнего местного жителя конфискованы два автомобиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Мужчина в августе 2018 года после употребления спиртного сел за руль своего "Ауди-100" и совершил на нем поездку по ул.Сухогрядской. На тот момент он уже имел непогашенную судимость за нетрезвое вождение. А в декабре по просьбе знакомого перегнал его "Фольксваген Гольф" по ул.Логойской - также в состоянии алкогольного опьянения.

В суде обвиняемый вину признал полностью. С учетом позиции гособвинителя суд Жодино назначил мужчине наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу.

Автомобили изъяты в доход государства в порядке специальной конфискации по ч.6 ст.61 УК. Кроме того, мужчина пройдет принудительное лечение от алкоголизма. Приговор вступил в законную силу.-0-