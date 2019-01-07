7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию полиции Подкарпатского воеводства.
Авария произошла около 3.00 ночи 6 января в районе местности Домостова. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в легковушку, водитель автобуса с белорусскими туристами пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в придорожную канаву.
В результате ДТП погиб водитель легковушки и его жена, двое их детей (2 и 11 лет) находятся в больнице. По информации полиции, никто из 56 человек, находившихся в автобусе, не пострадал.-0-
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