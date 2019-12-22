Автобус с детьми и легковушка столкнулись под Слуцком

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с детьми и автомобиль "Ситроен" столкнулись под Слуцком, травмы получили два человека. Дети не пострадали, проинформировала в своем Тelegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня около 9.00 на трассе Р23 Минск - Микашевичи вблизи д.Леньки Слуцкого района. По предварительным данным, водитель автомобиля "Ситроен Берлинго" при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автобусу, в котором дети ехали на праздничные новогодние мероприятия.

"В результате ДТП травмы получили водитель автобуса и пассажир автомобиля "Ситроен". С детьми все хорошо, они не пострадали", - рассказала Ольга Чемоданова. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

Как сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома, автобус был оперативно заменен и в сопровождении машины Госавтоинспекции дети продолжили путь на праздник.

Правоохранители напоминают водителям о необходимости быть предельно внимательными на дорогах в канун новогодних праздников и пропускать автобусы, перевозящие детей. С наступлением зимних каникул ребята будут больше времени проводить на улице. В этой связи водителям следует повысить бдительность.-0-