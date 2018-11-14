Автобус с пассажирами перевернулся в Оршанском районе

14 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Автобус с 14 пассажирами перевернулся в Оршанском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла сегодня утром на 182-м км дороги Витебск-Гомель-граница Украины. По словам водителя, он двигался со скоростью 80 км/ч и в какой-то момент почувствовал, что автобус начал вилять. Мужчина попытался выровнять его, но тот все равно опрокинулся на бок и съехал в кювет.

Автобус с 14 пассажирами двигался из Санкт-Петербурга в Бобруйск. Никто не пострадал. Людей пересадили в автобус этой же фирмы, который шел следом из Москвы. Сотрудники ГАИ организовали безопасный проезд на участке ДТП.

Из-за погодных условий также утром примерно в 500 м от места первого ДТП чуть не перевернулась фура. Со слов водителя, он двигался по трассе и увидел, что перед ним останавливаются машины из-за гололедицы. Брестчанин также начал притормаживать, но машина скользила. Чтобы избежать столкновения, водитель фуры немного свернул вправо и во время остановки прицеп свесился с обочины. Мужчина самостоятельно выехать не смог. Приехавшие на место аварии сотрудники ГАИ вызвали спецтехнику для решения проблемы. Фура продолжила свой маршрут.

Сотрудники Госавтоинспеции продолжают мониторить ситуацию на дорогах Витебской области.

ГАИ напоминает о важности предпринимать все меры безопасности во время вождения автомобиля в снегопад и рекомендует, учитывая погодные условия, уже сейчас "переобувать" свой транспорт в зимнюю резину.-0-