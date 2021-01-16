16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль наехал на пенсионерку с внуком на пешеходном переходе в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяну Сподабаеву.
"Фольксваген" ехал по улице Долгобродской со стороны улицы Чеботарева в направлении улицы Буденного. В это время 70-летняя женщина вместе со своим внуком 2016 года рождения переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение для дальнейшего осмотра. Мальчик не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными на дороге во время управления автомобилем. "Следует помнить об ответственности, которую каждый берет на себя, сев за руль", - добавили в ГАИ.-0-