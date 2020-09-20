20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль опрокинулся при съезде с МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель "Ивеко" во время съезда по внутреннему кольцу МКАД не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся на правый бок и наехал на осветительную мачту. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, водитель и пассажир доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома