Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль опрокинулся при съезде с МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, водитель "Ивеко" во время съезда по внутреннему кольцу МКАД не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся на правый бок и наехал на осветительную мачту. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, водитель и пассажир доставлены в медицинское учреждение.
На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска.-0-
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома