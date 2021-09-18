Автомобиль опрокинулся в районе 50-го км МКАД в Минске

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в районе 50-го км внутреннего кольца МКАД произошло ДТП с опрокидыванием легкового автомобиля, сообщи БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 11.20 28-летний водитель, управляя автомобилем "БМВ", двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны Долгиновского тракта. В районе 50-го км МКАД мужчина не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "Ауди", который ехал в соседней полосе. От удара "БМВ" вылетел на обочину, где совершил наезд на осветительную мачту, затем съехал в кювет и опрокинулся", - рассказали подробности в ГАИ.

В результате ДТП оба водителя и 27-летняя девушка, пассажир "БМВ", получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, медики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также, по сообщению ГП "Минсктранс", из-за аварии на ул.Шаранговича - ул.Горецкого останавливалось движение на двух троллейбусных маршрутах.

"С 12.07 на ул.Шаранговича - ул.Горецкого в направлении ул.Пономаренко из-за ДТП произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №№7,38. Движение организовано по улицам Сухаревской, Скрипникова, Одинцова, Тимошенко, Притыцкого, Бельского", - было сказано в сообщении Минсктранса. В 13.05 движение троллейбусов по своим маршрутам восстановлено.-0-