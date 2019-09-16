Автомобиль сбил 8-летнего велосипедиста во дворе в Гомеле

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в ДТП пострадал 8-летний велосипедист, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.

Авария произошла 15 сентября примерно в 15.35 на дворовой территории дома №28 ул. Дворникова областного центра. Предварительно установлено, что 30-летний водитель Audi двигался по двору и наехал на 8-летнего велосипедиста. Мальчик ехал по ходу движения машины. Ребенок получил травмы, его госпитализировали.

Госавтоинспекторы рекомендуют велосипедистам быть максимально внимательными и осторожными на дороге и не забывать о том, что до 14 лет без сопровождения взрослых детям запрещено управлять велосипедам по дороге (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек).-0-

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома