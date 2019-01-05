Автомобиль сбил насмерть пешехода в Минском районе

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе автомобиль "Фольксваген ЛТ 46" насмерть сбил пешехода, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Авария произошла сегодня около 5.15 на 22-м км автодороги Минск-Слуцк-Микашевичи вблизи поселка Самохваловичи. Водитель 1971 года рождения направлялся в сторону Слуцка, по пути его автомобиль сбил находящегося на проезжей части 38-летнего жителя Калинковичского района.

В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

В ходе осмотра погибшего установлено, что на его левой руке был световозвращающий элемент. Также известно, что на автомобиле установлены зимние шины. По результатам освидетельствования водитель на момент происшествия был трезв.

Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

ГАИ просит граждан, которые стали свидетелями указанного ДТП либо располагают какими-либо сведениями, способствующими восстановлению объективной картины произошедшего, сообщить об этом по телефону: 8-029-368-26-27 или 8-017-302-54-69.-0-