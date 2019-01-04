Пьяный бесправник в Логойском районе сбил велосипедиста и скрылся

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе пьяный бесправник 3 января сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Нарушителя задержал экипаж ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло около 17.00. В дежурную часть Логойского РОВД обратился очевидец, который рассказал, что автомобиль Alfa Romeo сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Кроме того, очевидец сообщил номер машины. "На место происшествия был направлен наряд ГАИ, который на трассе М3 встретил автомобиль нарушителя, двигавшийся в сторону Минска. Сотрудники милиции подали звуковой и световой сигнал об остановке, однако водитель требований не выполнил и продолжал движение. Началось преследование. Экипаж ГАИ вместе с сотрудниками отдела Департамента охраны задержали водителя Alfa Romeo на въезде в Логойск, после чего тот был доставлен в Логойский РОВД для разбирательства", - рассказали в УГАИ УВД.

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома

Задержанный (1986 года рождения) не имел права управления и находился в состоянии алкогольного опьянения. Он ехал по ул.Воровского в Плещеницах и сбил велосипедиста. Тот двигался в попутном направлении. В результате 47-летний мужчина с закрытым переломом обеих лодыжек левой голени и ушибами был доставлен в хирургическое отделение Логойской ЦРБ.

Водитель задержан за совершение административного правонарушения по ст.23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).-0-