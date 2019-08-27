Автозапчасти на Br18 тыс. пытались украсть с минского предприятия слесарь с приятелем

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слесарь столичного предприятия и его друг пытались похитить автозапчасти на Br18 тыс., сообщили БЕЛТА в Партизанском РУВД Минска.

Заранее подготовленная и организованная схема была четко продумана 32-летним работником. С точностью до минуты злоумышленник рассчитал свои действия, но его остановили оперативники. "Фигуранта и его товарища застали с поличным. Около двух часов ночи слесарь и его друг перебрасывали запчасти за забор. Злоумышленникам удалось припрятать достаточное количество автозапчастей на общую сумму около Br18 тыс.", - рассказали в милиции.

"Сейчас устанавливается круг лиц, который также может быть причастен к хищению имущества. Материалы проверки переданы в Партизанский (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигурантов", - проинформировали в РУВД.

Действия злоумышленника могут быть квалифицированы по ч.3 ст.205 УК (кража).-0-