Барановичская межрайпрокуратура помогла защитить трудовые права работников фабрики

13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура помогла защитить трудовые права работников частного предприятия, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

При встрече зампрокурора с трудовым коллективом ОАО "Барановичская обувная фабрика" некоторые работники высказали недовольство своим низким заработком. Во время проверки организации были установлены факты нарушений закона "О государственных минимальных социальных стандартах" в части выплаты заработной платы ниже минимальной по стране. В частности, 12 сотрудникам фабрики за отдельные периоды рабочего времени не произвели необходимые доплаты: их суммы составили от Br100 до Br1188 на каждого человека.

Прокуратура внесла руководству ОАО представление, в котором потребовала устранить нарушения трудового законодательства и доплатить причитавшиеся гражданам деньги. Директор предприятия требование не исполнил, за что был привлечен к административной ответственности.

Барановичская межрайпрокуратура предъявила в суд иск к нанимателю. В нем потребовано взыскать доплаты до минимальной заработной платы по республике для реализации государственных социальных стандартов по оплате труда на сумму свыше Br3,8 тыс. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.-0-