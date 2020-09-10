Барановичский таксист за ДТП не будет работать 5 лет по профессии

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи вынес обвинительный приговор водителю такси за совершенное ДТП, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Авария произошла поздно вечером 6 июня на одной из улиц города. Автомобиль такси сбил на нерегулируемом пешеходном переходе пожилого человека. Пострадавшего с места ДТП увезла скорая. По результатам следствия установлено, при подъезде к переходу водитель не снизил скорость движения автомобиля до безопасной, которая бы позволила ему при необходимости уступить дорогу пешеходу.

Суд признал таксиста виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 года. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. Кроме того, в счет денежной компенсации морального вреда с обвиняемого будет взыскано Br1 тыс.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-