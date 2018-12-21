Белорус пытался перевезти через границу $25 тыс. без декларирования

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни обнаружили у гражданина Беларуси крупную сумму валюты, подлежащую обязательному таможенному декларированию, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Водитель ехал из Украины в Беларусь на легковом автомобиле Chrysler через пункт пропуска "Мокраны". Для пересечения таможенной границы он выбрал зеленый коридор, заявив тем самым, что подлежащих декларированию товаров при себе не имеет. Однако при проведении таможенных операций в личных вещах гражданина было выявлено около $25 тыс. в эквиваленте.

В отношении данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с ч.2 ст.14.5 КоАП. Около $15 тыс., превысившие установленную для перемещения без декларирования сумму, изъяты до решения суда.

В соответствии с законодательством, обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства в эквиваленте свыше $10 тыс.-0-