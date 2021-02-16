16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники нашли патроны в машине украинца. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Вечером 15 февраля в пункте пропуска "Мохро" пограничники с применением служебной собаки выявили три патрона в автомобиле Renault. Со слов владельца, после охоты он не выложил боеприпасы из транспортного средства. Водитель авто - гражданин Украины - направлялся в Беларусь. Предположительно, это патроны к гладкоствольному охотничьему ружью 16-го калибра. Один из боеприпасов находился под напольным ковриком автомобиля, еще два - в подлокотнике", - рассказали в ГПК.

Начата проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Патроны изъяты пинскими пограничниками для проведения баллистической экспертизы. Автомобиль помещен на стоянку временно задержанного транспорта до окончания разбирательства.

"Водитель и пассажиры направлялись в Беларусь на похороны близкого родственника. Пограничники вошли в их положение и в рамках законодательства пропустили иностранцев через государственную границу", - отметили в ведомстве.-0-