Белорусские пограничники задержали россиянина за перевозку психотропа

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники задержали гражданина России за перевозку психотропа гармин, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Инцидент произошел днем 6 сентября в пункте пропуска "Каменный Лог". В иномарке Kia, которая следовала на въезд в Беларусь, сморгонские пограничники обнаружили 2 кг растительного вещества - гармалы, содержащей психотроп гармин.

Водителем автомобиля оказался неработающий 37-летний гражданин России. Житель Калининградской области пояснил, что не знал состав растения, обнаруженного в багажнике его машины.

Вещество изъято, автомобиль задержан. Начата проверка.-0-