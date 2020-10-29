Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз крупнейшей за последние 10 лет партии гашиша

29 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Белорусские таможенники задержали крупнейшую партию гашиша, выявленную за последние 10 лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

Объем незаконно ввозимой на территорию Евразийского экономического союза партии гашиша составлял 668 кг, или 3,3 млн доз, общая стоимость которых на черном рынке составляет порядка $13,4 млн.

"Партия наркотика была спрятана в морском контейнере, который перемещался автомобильным транспортом из Риги через пункт пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе. Таможенники выявили преступление с помощью системы управления рисками, а также возможностей инспекционно-досмотрового комплекса и кинологической службы", - отметили в ведомстве.

Согласно представленным водителем, 44-летним гражданином Беларуси, документам, в контейнере в адрес российского получателя перемещалась партия пестицидов. Однако при таможенном досмотре среди бочек с законно ввозимым товаром были обнаружены коробки со спрессованным веществом темно-коричневого цвета. Проведенная управлением ГКСЭ по Витебской области экспертиза подтвердила, что это гашиш.

Таможенные органы возбудили уголовное дело по ч.2 ст.328-1 УК. Водитель транспортного средства задержан. Сейчас белорусская таможня во взаимодействии с МВД проводит дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех причастных.-0-

Фото Витебской таможни