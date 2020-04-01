Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию более 19 т груш

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни пресекли незаконный ввоз в Россию более 19 т груш, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Груши находились в полуприцепе-рефрижераторе грузовика DAF российской фирмы-перевозчика. Водитель-экспедитор не смог предоставить на товар сопроводительные документы, в том числе и фитосанитарный сертификат.

Установлено, что на транспортном средстве использовались поддельные регистрационные знаки России. В кабине седельного тягача таможенники обнаружили еще девять российских регистрационных знаков, которые, как выяснилось в ходе проверки, не выдавались регистрационными органами России.

Оперативная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 (незаконная транспортировка товара) КоАП. Проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст.380, 381 (подделка либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства) УК.-0-