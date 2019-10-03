Белорусские таможенники с начала года пресекли более 30 попыток ввоза авто с измененными номерами

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные органы Беларуси с начала года пресекли 31 факт ввоза на территорию Евразийского экономического союза транспортных средств с видоизмененными идентификационными номерами, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Из них 25 случаев выявлено в регионе деятельности Гродненской региональной таможни, общая стоимость транспортных средств составила порядка Br1 млн. Так, только в пункте пропуска "Каменный Лог" было выявлено три факта незаконного ввоза легковых автомобилей: Toyota Carina, Audi A4 и Peugeot 206 следовали с перебитыми VIN-номерами транзитом из Литвы в Россию.
При проведении таможенного контроля установлено, что идентификационные номера кузова автомобилей предположительно подвергались видоизменению, что в последующем подтвердили эксперты Ошмянского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.
Гродненская региональная таможня начала административные процессы в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Беларуси, санкции которой предусматривают штраф в размере до 30 базовых величин (сейчас БВ составляет Br25,5) и конфискацию незаконно перемещенных автомобилей.-0-