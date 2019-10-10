Белорусские таможенники задержали россиянина с поддельными документами и 20 т груш в тайнике

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин пытался провезти груз из Беларуси по поддельным документам, сообщили БЕЛТА в ГТК.
Как рассказали в ведомстве, автомобиль "Скания", который ехал из Беларуси в Российскую Федерацию, остановили на трассе в Витебской области. Водитель показал документы, согласно которым он перевозил партию косметики и текстильных изделий из Минска в Москву. В документах грузоотправителем значился белорусский уполномоченный экономический оператор, а сам полуприцеп-контейнер был опломбирован средством идентификации, якобы закрепленным за Брестской таможней.
Таможенники решили тщательно проверить документы и досмотреть товар. Проверка показала, что белорусский оператор никакого отношения к данной партии товара не имеет, а используемая пломба поддельная.
При полной выгрузке косметики и текстильных изделий было установлено, что в задней части грузового отсека была оборудована имитированная стенка из теплоизоляционных плит, за которой в деревянных ящиках находилось порядка 20 т свежих груш.
"Оперативной таможней по факту нарушения начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере 50% от стоимости товаров. А по факту подделки и использования поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст.380 УК Беларуси", - сообщили в ГТК.-0-