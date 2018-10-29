Велосипедистка погибла после наезда легковушки в Вилейском районе

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе после наезда легковушки погибла пенсионерка. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла 28 октября около 14.30 на 91-м км автодороги Минск-Калачи-Мядель вблизи д.Костеневичи. "Минчанин на Daewoo Lanos ехал со стороны Мяделя в направлении столицы. Он сбил двигавшуюся в попутном направлении 79-летнюю велосипедистку, жительницу Мядельского района. Пенсионерка в непосредственной близости перед движущимся автомобилем приняла левее, выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение", - сказал Сергей Чеботарев.

Женщина от полученных травм скончалась в реанимации. Водитель был трезв и пристегнут. Возбуждено уголовное дело.

Вечером в Вилейском районе произошло еще одно смертельное ДТП. Около 19.10 на 5-м км автодороги Людвиново-Стешицы у д.Кумельщина 36-летняя водитель Opel при разъезде со встречным автобусом наехала на лежащего в полосе движения вместе с велосипедом 28-летнего жителя Вилейского района. Пешеход в результате скончался на месте. Световозвращающими элементами он и велосипед не были обозначены. Возбуждено уголовное дело.-0-