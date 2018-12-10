Бесправник в Ветковском районе перевозил 6 т металлолома без документов

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ветковском районе 45-летний бесправник перевозил 6 т металлолома без сопроводительных документов, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Сегодня около 7.15 сотрудники межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Гомельского облисполкома на 45-м км дороги Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное остановили ГАЗ, за рулем которого был 45-летний житель Гомельского района.
Как выяснилось, на грузовик не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, а водитель не имеет права управления автомобилем. При осмотре в кузове машины сотрудники обнаружили лом черного металла общим весом 6 т. "Каких-либо сопроводительных документов на груз у водителя при себе не было. Со слов мужчины, перевезти лом металла его попросил знакомый", - рассказали в УГАИ.
Для разбирательства автомобиль вместе с грузом доставлен в Ветковский РОВД. По данному факту проводится проверка.-0-
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