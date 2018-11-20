Бездомный напал на студентку в Витебске

20 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Бездомный напал на 18-летнюю студентку в Витебске и украл у нее серьги, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Студентка одного из колледжей сообщила в милицию о нападении. Девушка возвращалась домой. Когда зашла в подъезд, мужчина, угрожая применением силой, втолкнул ее в квартиру и заставил снять золотые серьги. Украшения он забрал и скрылся. Ущерб составил Br100.

Правоохранители оперативно установили, что нападавшим был 56-летний бездомный. При нем были найдены похищенные серьги.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст.206 УК. Ранее он был судим за кражу.-0-