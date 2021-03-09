Бизнесмен из Светлогорска осужден на 5 лет строгого режима за неуплату более Br120 тыс. налогов

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За злоупотребление служебными полномочиями и неуплату более Br120 тыс. налогов бизнесмена из Светлогорска приговорили к пяти годам колонии, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.

Коммерческая организация осужденного в 2016-2017 годах занималась оптовой и розничной торговлей сельхозпродукцией, ресторанным бизнесом. Для уклонения от уплаты налогов директор общества с ограниченной ответственностью помещал в учет предприятия подложные накладные на приобретение у подконтрольного ему индивидуального предпринимателя товарно-материальных ценностей по завышенным ценам. "На самом деле эти товары он покупал значительно дешевле за наличный расчет в России. Таким образом, директор коммерческой структуры искусственно увеличивал затраты, которые учитывались при налогообложении", - рассказали в КГК.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в отношении директора возбудили уголовные дела по ч.2 ст.243, ч.3 ст.424 УК. За злоупотребление служебными полномочиями и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере суд Светлогорского района приговорил бизнесмена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также лишил его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на пять лет. Приговор вступил в законную силу.-0-