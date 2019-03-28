Бобруйчанин организовал в городе 17 тайников с психотропами

28 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело по обвинению 38-летнего жителя Бобруйска в распространении особо опасных психотропных веществ, сообщил корреспонденту БЕЛТА прокурор отдела Виктор Зайцев.

Обвиняемый занимался незаконной деятельностью из корыстных побуждений, а также с целью получить психотропные вещества для собственного потребления. При этом, по оценкам экспертов, он не страдал от них зависимостью. В октябре 2018 года бобруйчанин вступил в преступную группу, которая занималась противоправной деятельностью посредством одного из мессенджеров в интернете. Следуя указаниям ее участников, он приобретал, перевозил, хранил при себе особо опасные психотропные вещества, а затем организовывал их закладки. В результате следственных действий с участием обвиняемого было установлено и ликвидировано 17 тайников с запрещенным содержимым. За день, как признался сам обвиняемый, он мог сделать в городе примерно 40 закладок.

Кроме того, установлены и задержаны двое лиц (26-летний и 19-летний граждане, последний из которых имеет неотбытое уголовное наказание в виде штрафа и непогашенную судимость за кражу), которые нашли и воспользовались одним из тайников, созданных обвиняемым. Они привлекаются к уголовной ответственной по ч.1 ст.328 УК (незаконные без цели сбыта приобретение и хранение психотропных веществ).

Действия самого обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ, совершенные группой лиц). В отношении него избрана и санкционирована прокурором мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Предварительное расследование деятельности иных участников преступной группы продолжается.-0-