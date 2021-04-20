20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанин заявил о пропаже машины, которую сам и угнал. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

17 апреля в дежурную часть милиции поступило сообщение об угоне автомашины "Фиат". Сотрудниками отделения уголовного розыска отдела милиции Ленинского района УВД Бобруйского горисполкома были установлены обстоятельства произошедшего.

"Стало известно, что владелец автомашины "Фиат" отдал ее в ремонт. Соседский парень согласился ему в этом помочь и посоветовал своего знакомого, который занимается ремонтом автомобилей. 22-летний бобруйчанин оказал данную услугу и готов был уже вернуть транспортное средство владельцу в исправном состоянии, но накануне вечером к нему в гараж, где и осуществлялся ремонт, наведалась компания приятелей. После совместного времяпрепровождения они попросили подвезти их, а молодой человек, не раздумывая, согласился. Когда он возвращался обратно, то не справился с управлением и врезался в бетонную лавочку. Испугавшись, что разбил чужую машину, бобруйчанин бросил ее, а сам отправился домой", - рассказали в УВД.

На следующий день, ничего не придумав, он обратился в милицию с заявлением об угоне автомашины, которую сам же разбил. Тем временем автомашина с механическими повреждениями была обнаружена нарядом ДПС ГАИ УВД и помещена на охраняемую стоянку.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Следователями дана правовая оценка.-0-