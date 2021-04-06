Бобруйчанка лишилась более Br10 тыс. после звонка кибермошенника

6 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанка лишилась своих накоплений - более Br10 тыс. после звонка кибермошенника, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Как рассказали правоохранители, жительнице Бобруйска позвонили в послеобеденное время на мобильный телефон в приложении Viber, человек представился сотрудником службы безопасности одного из банков. "Спокойный вежливый женский голос пояснил, что по счету женщины пытаются осуществить перевод денежных средств на неизвестный счет, и назвала данные человека, кому якобы принадлежит счет. Наталья пояснила, что на счете денежных средств у нее нет, однако буквально несколько дней назад она открыла отзывной вклад на сумму Br10,5 тыс. именно в этом банке", - отметили правоохранители.

Мошенница сказала, что за вклады она не отвечает и переключит на другого специалиста. Буквально через доли секунд с Натальей заговорил другой человек, уже мужчина, который представился старшим ответственным по вкладам банка. Он пояснил, что если пытались осуществить хищение денежных средств с банковского счета, то смогут похитить денежные средства и с вклада, и для блокировки необходимо назвать логин и пароль, а также кодовое слово от личного интернет-кабинета, чтобы заблокировать на время счет.

"Нисколько не усомнившись в "сотрудниках банка", бобруйчанка предоставила все необходимые реквизиты от личного кабинета, после чего звонок сразу оборвался. При повторном наборе она набрала высветившийся номер телефона, однако в ответ никто не ответил. Рассмотрев номер телефона более внимательно, женщина увидела, что указанный номер телефона принадлежит Эстонии. Тогда жительница Бобруйска сразу обратилась в банк, где ей сообщили, что с ее счета были сняты все денежные средства, имеющиеся на вкладе", - рассказали в УВД.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса.-0-