Бобруйчанка на легковушке сбила четырехлетнего ребенка

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки в Бобруйске сбила четырехлетнего ребенка, мальчика госпитализировали со множественными травмами. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла 13 мая около 18.40 во дворе дома на улице Горелика. "31-летняя местная жительница ехала на автомобиле "Шкода Октавия". Она сбила четырехлетнего ребенка, который пересекал дорогу справа налево по ходу движения машины", - рассказали в ГАИ.
В результате ДТП мальчик получил множественные травмы. По факту ДТП проводится проверка.-0-
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