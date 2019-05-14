14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила восьмилетнего велосипедиста в Марьиной Горке, его доставили в больницу. Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла 13 мая около 18.00 на улице Восточной. За рулем автомобиля Ford Escort ехал 20-летний житель Пуховичского района. "Он сбил восьмилетнего ребенка - третьеклассник на велосипеде выехал на проезжую часть со второстепенной дороги. Мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом ноги госпитализировали. Он был без защитного шлема и щитков", - рассказал Сергей Чеботарев.

Госавтоинспекция напоминает, что детям младше 14 лет запрещено передвигаться на велосипеде по дороге без сопровождения взрослого.-0-