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19 марта 2021, 10:10

Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в Березинском районе

Фото УВД Минского облисполкома
Фото УВД Минского облисполкома

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе найден боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В деревне Дмитровичи Березинского района мужчина нашел у леса металлический предмет, напоминающий снаряд, и сообщил об этом участковому инспектору милиции. Прибывшие на место милиционеры и саперно-пиротехническая группа войсковой части 3310 установили: боеприпасом оказался артиллерийский снаряд 152 мм. Обследовав участок, других взрывных устройств саперы не нашли.

В ведомстве напомнили: при обнаружении боеприпасов сразу же необходимо позвонить в милицию и ни в коем случае не трогать их. Важно отойти на расстояние не менее 50 м или найти укрытие, из которого надо следить, чтобы никто не вошел в опасную зону. Прибывшие специалисты решат, нужна ли эвакуация жителей близлежащих домов, если боеприпас обнаружили в жилом районе.

"Если снаряд, мина или граната пролежали в земле более 70 лет, это не значит, что они не могут взорваться. Спровоцировать детонацию может любое воздействие, даже самое незначительное: попадание прямых солнечных лучей, осыпание грунта. Коррозия корпуса повышает вероятность самопроизвольного подрыва снаряда. А лежащие в земле гранаты всегда ржавые", - отметили в УВД.-0-

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