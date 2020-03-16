Более 1 кг ртути нашли в парке в Витебске

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели собрали более 1 кг ртути на площадке в парке им. Советской Армии в Витебске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"15 марта в 14.50 в службу спасения "101" поступило сообщение об обнаружении разлившейся ртути на асфальтированной площадке по улице Мазуринской в парке им. Советской Армии в Витебске. К месту вызова незамедлительно были направлены подразделения МЧС. Работниками пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь" произведены демеркуризационные работы, собрано 1100 г ртути. Никто не пострадал", - рассказали в пресс-службе.

Собранная ртуть находится в подразделении МЧС и будет утилизирована в соответствии с действующими требованиями.-0-