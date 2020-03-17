Более 1,5 т спиртосодержащей жидкости обнаружено в Калинковичском районе

Фото из Telegram-канала МВД
17 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе обнаружено более 1,5 т спиртосодержащей жидкости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
Свыше 160 полимерных канистр емкостью по 10 л каждая нашли сотрудники ОГАИ и ОБЭП Калинковичского РОВД в лесном массиве. В каждой канистре была жидкость с характерным запахом этилового спирта.
Изъятая жидкость направлена на экспертизу. Правоохранители устанавливают обстоятельства появления канистр в лесу.-0-