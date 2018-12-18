Более 17 тыс. пиротехнических изделий изъяли в торговом центре Могилева

18 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве в торговом центре по улице Терехина сотрудниками оперативно-поискового отдела УВД и ОБЭП Октябрьского РОВД выявлен факт хранения индивидуальным предпринимателем 17 290 единиц пиротехнических изделий с нарушением правил хранения и реализации, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Среди нарушений, допущенных 22-летней могилевчанкой, было отсутствие металлического шкафа (сейфа), где должен храниться указанный товар. Пиротехническая продукция, среди которой были салютные установки и фейерверки, на сумму более Вr2,1 тыс. изъята. Проводится проверка. Девушке грозит административная ответственность по ч.1 ст. 23.48 КоАП Республики Беларусь, которая предусматривает штраф в размере до 10 базовых величин (сейчас базовая величина составляет Br24,5).

Всего правоохранителями с начала декабря изъято более 51,5 тыс. единиц пиротехнических изделий.-0-