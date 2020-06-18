18 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. патронов времен Первой мировой войны обнаружил житель Осиповичского района, сообщила БЕЛТА главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

"В реке на мелководье мужчина обнаружил более 2 тыс. патронов. О своей находке он сообщил в местный РОВД, была назначена баллистическая экспертиза, - рассказала представитель ГКСЭ. - По заключению экспертизы, патроны были боеприпасами к британским винтовкам системы Ли-Энфилд образца 1914 года, пулеметам Льюиса и Виккерса образца 1913 года. Это оружие использовалось еще во время Первой мировой войны. И, несмотря на то, что боеприпасы изготовлены более стал лет назад и долгое время пролежали в земле, каждый десятый патрон оказался пригодным для стрельбы".

С начала текущего года эксперты областного управления ГКСЭ провели около 20 баллистических экспертиз боеприпасов и оружия, сохранившегося с начала и середины XX века. Однако подобную находку в Могилевской области эксперты исследовали впервые.

Сейчас патроны переданы сотрудникам Осиповичского РОВД.

В Первую мировую западная часть Беларуси была оккупирована осенью 1915 года. В конце февраля - начале марта 1918 года во время наступления германских войск под оккупацией оказалась большая часть территории современной Беларуси, в том числе Осиповичский район. Английское оружие и боеприпасы были на вооружении у российской армии.-0-