Более 20 человек обратились к медикам после ДТП с белорусским автобусом под Псковом

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате аварии с участием автобуса из Беларуси, произошедшей под Псковом (Россия), за первой помощью обратились 24 человека, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Для родственников пострадавших в ДТП под Псковом белорусов откроют горячую линию "Посольство работает в тесном контакте с российской стороной, занимается этим происшествием отделение посольства в Санкт-Петербурге", - проинформировали в диппредставительстве.

Из них 13 человек были отправлены на консультацию в Псковскую областную больницу. В том числе шесть пострадавших получили помощь амбулаторно, семь госпитализированы. Среди них один человек находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

Кроме того, двое детей госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

"Всеми вопросами занимается отделение посольства Беларуси в России в Санкт-Петербурге. Белорусские врачи готовы оказать всю необходимую помощь российским коллегам", - отметила Юлия Бородун.

По предварительным данным, сегодня около 2.50 в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург - Невель рейсовый автобус съехал в кювет. В салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя. Управлял транспортным средством уроженец Беларуси 1972 года рождения. Автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург.

Администрацией Псковской области развернут пункт временного содержания в отеле "Балтхаус". На месте ДТП работают сотрудники МЧС и полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.-0-