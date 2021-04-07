Более 20 кг гашиша нашли гродненские таможенники в баке машины из Польши

7 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза на территорию ЕАЭС более 20 кг гашиша. Наркотики были спрятаны в баке автомобиля, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Автомобиль Fiat Ducato въезжал из Польши через пункт пропуска "Берестовица". За рулем был 34-летний гражданин Российской Федерации, также имеющий гражданство Румынии и Молдовы.

"Мужчина для прохождения границы выбрал зеленый коридор. Во время таможенного контроля транспортное средство направлено на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса, позволившего установить наличие скрытого товара", - рассказали в таможне.

Из топливного бака авто таможенники извлекли 40 брикетов с прессованным веществом коричневого цвета в герметичной упаковке. Экспертиза, проведенная в УГКСЭ по Гродненской области, установила, что это гашиш. Общий вес особо опасного наркотика составил более 22 кг.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС особо опасного наркотического средства в крупном размере Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело.

С начала года белорусской таможней установлено 220 фактов незаконного перемещения через таможенную границу и оборота наркотиков и психотропов, порядка 70% из которых следовали из стран Прибалтики, Польши и Украины.-0-