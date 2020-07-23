Более 200 л спиртосодержащей жидкости изъяли в Гомеле

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле правоохранители изъяли у местного жителя крупную партию спиртосодержащей жидкости, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Сотрудники БЭП Новобелицкого РОВД неоднократно задерживали реализатора разведенного суррогата. Мужчина подвергался административному наказанию, однако изъять сам спирт для производства фальсификата не удавалось. Его квартиру несколько раз осматривали, но безрезультатно.

"В этот раз к делу подошли основательно. Всю недвижимость, которая числилась за 54-летним гомельчанином, взяли под наблюдение. О том, что тактика сработала, стало ясно после начала санкционированного прокурором осмотра. Пока были на квартире "бизнесмена", несколько машин успели подъехать к его даче и гаражу, но забрать товар не получилось", - рассказали подробности в УВД.

В итоге на даче в сарае обнаружили девять пластиковых 5-литровых канистр с жидкостью с запахом спирта. 15 л фальсификата, уже разлитого по емкостям различного объема, нашли в автомобиле. Но основную партию - 31 канистру объемом по 5 л - мужчина прятал в подполье гаража.

В общей сложности изъяли 215,4 л спиртосодержащей жидкости. Ее направили на экспертизу, по итогам которой правоохранители дадут правовую оценку действиям гомельчанина.-0-