22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 230 л спиртосодержащей жидкости изъяли у жителя Витебска. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"В поле зрения правоохранителей попал 62-летний житель областного центра. По имеющейся информации, мужчина занимался изготовлением самогона. Участковый инспектор ОВД администрации Первомайского района Витебска заглянул к хозяину дома, расположенного в частном секторе. Характерный запах алкоголя и необходимые приспособления на кухне не оставили сомнений в том, что в доме налажено производство зелья", - рассказали в УВД.

Практически все комнаты были заставлены канистрами и ведрами со спиртосодержащей жидкостью, а готовый продукт был расфасован по бутылкам с этикетками известных алкогольных брендов. Мужчина отказался от каких-либо объяснений. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за самогоноварение.

Помимо более 230 л спиртосодержащей жидкости, у бутлегера правоохранители изъяли герб, литературу, флаги и наклейки с изображениями незарегистрированной символики, которые находились в доме.

Первомайским РОВД проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка.-0-