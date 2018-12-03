Более 40 аварий случилось в Бресте из-за гололеда

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня утром из-за гололеда произошло более 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых транспортные средства получили механические повреждения, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

В областном центре ранним утром пошел дождь, при этом температура воздуха была ниже нуля. Проезжая часть и тротуары покрылись коркой льда. По данным ГАИ, 10 ДТП произошли на основных магистралях областного центра, большинство - на выездах с прилегающих территорий, во дворах и на парковках.

"В сложных погодных условиях водителям рекомендовано проявлять повышенную внимательность и осторожность при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, перекрестков, дворовых территорий, выбирать безопасную скорость движения. Пешеходам также стоит аккуратно и не спеша переходить дорогу, предварительно убедившись в собственной безопасности, после полной остановке транспорта", - подчеркнули в Госавтоинспекции.

В городском ЖКХ сообщили, что посыпку песко-соляной смесью по всем магистральным и периферийным улицам Бреста осуществляют 18 машин. Обработку тротуаров реагентами ведут более 180 человек.-0-